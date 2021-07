Ciclovia Alpe Adria, il turismo delle due ruote riempie gli alberghi

In espansione il settore che accoglie i ciclisti, dagli "albergabici" alle start up dedicate

di Lara Boccalon

I 520 della bike night che in bici da piazza Libertà a Udine hanno pedalato da mezzanotte all'alba fino a Ugovizza a ritroso lungo una delle più belle ciclovie d'Europa, hanno chiuso una settimana di grandi arrivi negli "albergabici" del capoluogo friulano.



Dalla pedalata avventurosa in notturna, alla vacanza in bici come mezzo di trasporto per spostarsi in libertà soprattutto in questa estate di pandemia. Un mercato in crescita anche sul fronte dei turisti italiani attirati in regione dall'Alpe Adria.



A conferma della tendenza, anche nuove realtà d'impresa nella rete di operatori della bici-filiera lungo l'Alpe Adria, che credono nella bici-economia e nel valore attrattivo della ciclovia.



Tra loro una start up con noleggio di e-bike e borse da viaggio, appena nata a Gemona per favorire la vacanza in bici,



In attesa di una offerta su misura per gli italiani, negli alberghi l'occupazione dei cicloturisti si conferma soprattutto straniera. Portata da agenzie estere, per lo più dell'area germanica e nord europea, grazie all'abitudine di andare in bici nelle proprie città, con una maggiore capacità di spesa e un profilo di utenza anche sorprendente.



(nel servizio le interviste a Giuliana Ganzini, albergatrice; Lisa Sgnaolin, bike operator; Robert Schumann, ciclo guida)