Fedriga terzo nella classifica dei governatori del Sole 24 ore

Dalla rilevazione sull'indice di gradimento degli amministratori locali confermato il podio per il presidente del Friuli Venezia Giulia, dopo Zaia e Bonaccini. Tra i sindaci all'ottavo posto il primo cittadino di Gorizia, Ziberna

di Eva Čiuk

La pandemia è stata e continua ad essere una grande prova per gli amministratori: i presidenti delle regioni e i sindaci si sono ritrovati in prima linea nella gestione di un emergenza sanitaria del tutto nuova: c'è chi ha aspettato per procedere con più prudenza e chi invece ha avuto la prontezza di reagire subito allo shock della prima ondata, spesso anche sbagliando - anche se in situazioni inedite come quella che continuiamo a vivere "errare humanum est".



Ad influenzare l'apprezzamento del loro operato è oggi soprattutto la complessa gestione della campagna di vaccinazione. Diversi gli scenari disegnati dalla pandemia nelle regioni; lo studio del quotidiano Sole 24 ore riconferma in vetta alla classifica nazionale il leghista Luca Zaia, governatore del veneto da 11 anni sostenuto dal 70% dei suoi corregionali.



Al secondo posto Stefano Bonaccini (Pd), che scalza il suo successore alla conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga.

Il governatore del FVG scende così al terzo posto in coabitazione col campano Vincenzo De Luca, gode del supporto del 59% dell'elettorato regionale, guadagnando quasi due punti percentuali rispetto alle elezioni nel 2018.



Tra i sindaci più apprezzati in questo annus horribilis quello di Bari Antonio Decaro - centrosinistra - che è anche il presidente dell'Anci. Tra i primi della classifica troviamo anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, all'ottavo posto con un gradimento del 60,2%. Al 18esimo Luca Ciriani di Pordenone con il 57,5%. Più in fondo Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste al 66esimo posto con il 52% e Pietro Fontanini di Udine, al 92esimo con il 48% di gradimento.