Zona gialla, si tratta sulle percentuali delle ospedalizzazioni

Alzare la soglia di riempimento delle terapie intensive al 15% e quello negli altri reparti del 20% il Cts propone 5 e 10 per le zone gialle

di Andrea Saule

Alzare la soglia della percentuale di riempimento delle terapie intensive al 15% e quello negli altri reparti del 20% per eventuali ritorni in zona gialla. E' la richiesta della conferenza delle regioni al governo e alla cabina di regia, che hanno già acconsentito alla revisione dei parametri di fatto sospendendo incidenza e indice rt, che avranno dunque un peso minore delle ospedalizzazioni: il Cts però propende per soglie più basse, 5 e 10%, preoccupato da quello che è successo con seconda e terza ondata dove i reparti si riempirono molto rapidamente, nel giro di un paio di settimane.





Probabile che domani, nella conferenza stato-regioni, si trovi un accordo sulla base del 10%. Ma la revisione dei parametri non è l'unica richiesta che emerge: le Regioni, presiedute dal governatore del FVG Fedriga, hanno discusso anche di green pass. Roma lo vorrebbe obbligatorio non solo per gli eventi molto partecipati, su cui i territori sono d'accordo, ma anche per i ristoranti al chiuso, dando la possibilità di accedervi anche a chi ha una sola dose di vaccino per non penalizzare chi è in attesa della seconda.



Fedriga e gli altri presidenti però rilanciano proponendo che il lasciapassare sia obbligatorio soltanto in zone diverse da quella bianca. La conferenza di questo pomeriggio ha anche fatto emergere nuove richieste: la riduzione delle zone da 4 a 3, e l'aumento della soglia obbligatoria di tamponi a 150 ogni 100mila abitanti.





Per il futuro però si pone anche un'altra questione, caldeggiata proprio dal Friuli Venezia Giulia: in vista della riapertura delle scuole, si fa largo l'ipotesi di escludere da quarantene preventive chi è già in possesso del Green Pass. Un vantaggio che potrebbe convincere molti scettici che non si sono ancora immunizzati.