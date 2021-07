Infermieri di prossimità per un nuovo modello di assistenza sanitaria

Ha fatto tappa a Udine il congresso nazionale della Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche

di Antonio Farnè

Il legame con il territorio fa la differenza. Infermieristica di prossimità, modello di assistenza sanitaria tra i più efficaci, come ha dimostrato anche questo tempo difficile di emergenza pandemica. Se ne è parlato a Udine in una tappa del congresso nazionale della Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche.



In Friuli Venezia Giulia questa figura è stata introdotta nel Duemila. Una scelta vincente, confermata dai numeri. Nel 2019 i ricoveri ospedalieri in codice bianco sono calati del 18 per cento, più 3 per cento di over 65 assistiti, percentuale che sale al 5 per cento per gli ultra settantacinquenni. L'obiettivo allora è quello di estendere questo modello anche al resto d'Italia.



Dati meno virtuosi, invece, per quanto riguarda la campagna vaccinale. Friuli Venezia Giulia maglia nera in Italia con l'11,6 per cento del personale sanitario che non risulta ancora vaccinato, contro una media nazionale del 2,2 per cento. Gli Ordini degli infermieri delle quattro province tengono monitorata la situazione in attesa, se necessario, di applicare le sanzioni previste per legge.