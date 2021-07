Scintille in commissione bilancio sulla manovra estiva

Mossa senza precedenti delle opposizioni che hanno deciso di non partecipare al voto nelle commissioni che stanno esaminando l'assestamento

di Antonio Di Bartolomeo

Una mossa che non ha precedenti, almeno negli ultimi anni, quella dell'opposizione in consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini, Patto per l'autonomia e Furio Honsell del gruppo misto hanno deciso di non partecipare al voto nelle commissioni che in questa settimana stanno esaminando l'assestamento di bilancio.



L'iniziativa è stata annunciata in una lettera inviata al presidente della Regione Massimiliano Fedriga e al presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. La minoranza non apprezza che si ragioni su un testo da integrare con emendamenti dal valore di 200 milioni, che porteranno la manovra estiva a 360 milioni. Troppo scarno, dicono, il documento con cui la giunta ha presentato i provvedimenti che si appresta a proporre.



Giampaolo Bidoli del Patto per l'autonomia afferma che esso "non mette nelle condizioni i consiglieri di fare il proprio lavoro nelle commissioni trovandosi obbligati ad arrivare in aula con tutto il pacchetto già pronto e predisposto e questo esautora di fatto tutto il lavoro dei consiglieri di controllo e proposta"



Il presidente Zanin garantisce che ci sarà un dibattito aperto, nonostante le preoccupazioni espresse dall'opposizione:

"Le capisco e le comprendo il loro lavoro è quello di controllare e e incalzare la maggioranza - dichiara Zanin - però dico loro anche che avranno tutto il tempo da qui a fine mese di valutare a fondo i provvedimenti a favore della nostra regione che la giunta e il consiglio regionale mette loro a disposizione"



Pur non votando, l'opposizione ha preso parte ai lavori che hanno visto nel pomeriggio la presentazione da parte dell'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici Graziano Pizzimenti. Annunciato il rifinanziamento del bando prima casa per 40 milioni, in modo da permettere lo slittamento della graduatoria. In mattinata è stata la volta della sanità con Riccardo Riccardi, che a margine ai nostri microfoni ha anticipato che gli utili delle aziende sanitarie del bilancio 2020 raggiungeranno i 20 milioni. La cifra servirà per nuovi investimenti e per i premi ai dipendenti