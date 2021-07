L'interrogativo contagi

Negli ultimi 10 giorni registrato un incremento del 60% causato dal diffondersi della variante Delta, che però non sembra produrre effetti gravi

di Ludovico Fontana

Negli ultimi dieci giorni c'è stato un aumento significativo di nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, circa del 60 per cento, causati anche dal diffondersi della variante Delta. Ciò che non sappiamo è quanto saranno gravi, commenta Fabio Barbone, l'epidemiologo a capo della task force regionale per il contrasto al coronavirus.



Nell'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità il Friuli Venezia Giulia passa da rischio basso a moderato, così come altre 11 Regioni italiane, ma rimane ben lontano dalla zona gialla. In totale 19 fra Regioni e Province autonomie sono collocate a livello di rischio moderato. Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento sono invece a livello basso.



In regione ci sono stati 102 nuovi casi nella settimana, l'incidenza per centomila abitanti è di 8.51, inferiore a quella italiana, che è salita a 19, e molto inferiore 50, cioè la soglia che comporterebbe, stando alla regole attuali, il passaggio in zona gialla. È aumentato l'indice di trasmissibilità, da 0.82 a 0.93, al di sopra di quello italiano, salito a 0.91, pericolosamente vicino alla soglia critica di 1. E ci sono più tamponi positivi: l'1.1 per cento, rispetto allo 0.8 della settimana precedente.



I contagi sono in aumento come pressoché dappertutto in Italia, e c'è l'incognita della variante Delta. Negli altri Paesi - spiega Barbone - ha avuto un impatto sulle ospedalizzazioni di circa un terzo rispetto a quanto provocato dalla variante inglese, e bisognerà vedere cosa succederà nei nostri ospedali.



Al momento - complice il procedere della campagna vaccinale, ormai la metà della popolazione regionale è completamente vaccinata - il numero di ricoverati Covid in regione continua a calare e rimane sotto le dieci unità. Così come scende l'età media dei contagiati: ora è, sempre in regione, di circa 25 anni, la metà dello scorso inverno, un terzo rispetto ai primi mesi dell'emergenza Covid nel 2020.