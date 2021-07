Primi infermieri a casa senza stipendio. Attenzione sui rientri dall'estero

A prendere l'iniziativa delle prime sospensioni l'azienda sanitaria pordenonese. I casi di contagio continuano a risalire, Rt a 1.24. Saltano i primi grandi eventi

di Antonio Di Bartolomeo

A casa e senza stipendio, come prevede la legge. Per la prima volta in Friuli Venezia Giulia operatori sanitari non vaccinati vengono sospesi da un datore di lavoro pubblico. L'azienda sanitaria del Friuli occidentale ha sanzionato 15 infermieri dipendenti, di cui 7 ospedalieri e 8 territoriali. Fino a che non si vaccineranno, non potranno svolgere alcuna attività di tipo infermieristico, perché sono stati sospesi anche dall'ordine, insieme ad altri 58 colleghi, perlopiù iscritti all'ordine come pensionati.



E' importante che tutti coloro che hanno più di 12 anni aderiscano alla campagna vaccinale", è l'appello del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Più vaccini significa meno ricoveri, come dimostrano i dati provenienti da varie parti del mondo. E l'obiettivo è mantenere gli ospedali il più possibile vuoti, nonostante l'aumento del contagio. L'indice RT sale da 0.93 a 1.24, il tasso di crescita delle infezioni su base settimanale supera il 50% e si vedono sempre più casi al di fuori di focolai conosciuti.



Grande attenzione ai rientri dall'estero, in particolare di giovani di ritorno dalle vacanze. Molte positività sono tra di loro. La capacità di sequenziamento della regione ha permesso di sapere che il 90% degli oltre 60 campioni analizzati a luglio appartiene ormai alla variante Delta, la più contagiosa di tutte. Elementi che inducono alla cautela. Così il Comune di Grado ha annullato lo spettacolo aereo delle Frecce Tricolori previsto per il 28 luglio, mercoledì prossimo. Anche lignano, che dovrebbe ospitare la pattuglia acrobatica nazionale il 25 agosto, sta valutando se fare lo stesso, ha anticipato il sindaco Luca Fanotto