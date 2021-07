Gemona guida la classifica delle vaccinazioni in Friuli

La copertura ha raggiunto il 63 per cento, ma in tutto il territorio di competenza dell'Asfuc almeno il 59 per cento dei residenti è coperto

di Ludovico Fontana

Le vaccinazioni nella provincia di Udine viaggiano in linea con la media regionale: almeno il 59 per cento della popolazione residente è vaccinato. Almeno, perché gli ultimi dati disponibili si riferiscono alla scorsa settimana, ma danno un'indicazione della distribuzione della campagna nel territorio di riferimento dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale.



A Udine città si è superata la cifra tonda del 60 per cento, e in tutte le fasce di età dai 19 anni risulta immunizzata più della metà della popolazione. La più alta percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose, su tutta la popolazione residente, è nel distretto di Gemona: 63 per cento. La più bassa in quello di Tarcento, 55 per cento.



La fascia di età più immunizzata è, come dappertutto, quella degli over 80, 88 per cento. Ma analizzando i dati dei singoli comuni, si arriva anche al 100 per cento di vaccinati ultraottantenni a Dogna, 20 anziani su 20, e Moggio Udinese, dove vivono 167 ultraottantenni. Ma in altri piccoli comuni prevalentemente montani invece si registravano - alla scorsa settimana - alte percentuali di over 80 non vaccinati: 31 per cento a Taipana, sopra il 20 a Prepotto, Pulfero, Stregna, Torreano, Cercivento, Nimis, Zuglio, San Leonardo e Resia.