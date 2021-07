Danni ingenti per i temporali e il forte vento in Friuli

Un centinaio di interventi dei vigili del fuoco. Alla Calligaris di Manzano divelti 250 metri quadri di copertura di un magazzino

di Giovanni Taormina

Forte ondata di maltempo, nella prima serata di ieri, in diversi comuni del Friuli con forti raffiche di vento che hanno provocato diversi danni. Alberi sradicati, strade bloccate, tetti scoperchiati e rami caduti. Il telefono della centrale operativa dei pompieri ha cominciato a squillare poco dopo le 19.30. Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Udine e in provincia.



Uno degli interventi che ha impegnato maggiormente i vigili del fuoco è stato a Manzano dove squadre del comando di Udine hanno lavorato per mettere in sicurezza il tetto del capannone della Calligaris che ha subito lo scoperchiamento di 250 mq di copertura più il controsoffitto e reso inagibile alcuni uffici del magazzino.



Il sistema temporalesco che ha colpito la nostra regione, secondo Arturo pucillo previsore dell'arpa del Friuli Venezia Giulia si è sviluppato tra Lombardia Emilia e Veneto e pur avendo perso intensità ha colpito la nostra regione con venti da sud ovest che hanno soffiato a 90km orari a Lignano e dai 70 ai 90 in pianura. Per oggi probabili temporali anche di forte intensita una tregua domani mentre il fine settimana si profila tempo instabile.



Nel servizio Sergio Benedetti vice comandante provinciale vigili del fuoco e ​Stefano Uliana amministratore delegato Calligaris