Dante in cartolina

Una mostra a villa Claricini Dornpacher ripercorre le citazioni del sommo poeta a fini propagandistici. La fondazione ricorda la trascrizione della Divina commedia nel 1466, uno dei più antichi codici danteschi friulani

di Elisabetta Zaccolo

Uno scrigno di storia e di cultura villa Claricini Dornpacher, incastonata nel borgo di Bottenicco di Moimacco, vicino a Cividale. Fu costruita alla fine del '600 dai conti Claricini, provenienti da Bologna, che acquisirono potere e ricchezza fin dal 1300 con l'investitura di beni feudali da parte dell'imperatore Carlo IV. Dal 1971 la dimora è sede della fondazione omonima, istituita per volere della contessa Giuditta de Claricini, ultima erede, con lo scopo di preservarne il patrimonio e promuovere studi culturali.



In occasione dei 50 anni della fondazione e del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, l'associazione propone una serie di iniziative dedicate al sommo poeta: tutto inizia nel 1466 quando il letterato Nicolò de Claricini trascrisse la Divina commedia dotando così il suo casato di uno dei più antichi codici danteschi friulani



Tra le iniziative, una vera e propria chicca: la mostra "Dante in cartolina" visitabile fino al 7 novembre. Si tratta di una raccolta di 258 cartoline postali, databili tra il 1899 e il 1940 in cui il sommo poeta viene riprodotto e utilizzato a fini politici e persino pubblicitari, come il Dante in veste di testimonial della bicicletta.



Nel servizio le interviste a Oldino Cernoia, presidente della fondazione De Claricini Dornpacher e a Emanuela Accornero, curatrice della mostra "Dante in cartolina"