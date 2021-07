Pressing di Fedriga sul governo per cambiare i parametri dell'incidenza

Il governatore del Fvg: "Si rischierebbe di scivolare in zona gialla anche solo per un aumento dei contagi, non accompagnato dalla pressione sugli ospedali"

di Andrea Saule

Rivedere i parametri, subito, prima che alcune regioni si trovino in zona gialla per un lieve aumento dei casi. A chiederlo è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che sui propri profili social ribadisce la sua posizione: stop alla colorazione delle regioni in base ai dati epidemiologici.



Con il sistema attuale, cambiato in primavera proprio su spinta delle regioni, si assegnano i colori in base anche all'incidenza dei nuovi casi rispetto alla popolazione, e non più solo in base all'rt. Ma per Fedriga, così si rischia di finire in zona gialla per un amento di contagi non accompagnato dalla pressione sugli ospedali.



"Grazie alla copertura vaccinale - scrive Fedriga - l'impatto sulle ospedalizzazioni dovrebbe essere molto più contenuto rispetto al passato". Rivolge così un appello al governo in cui cambiare nuovamente i parametri.



Fedriga del resto è in prima linea anche sul fronte delle riaperture: non c'è ancora una risposta da parte di Comitato tecnico scientifico e ministero della Salute, ma il governatore ha ribadito la necessità di eliminare le restrizioni per il numero di spettatori per gli eventi all'aperto, o per lo meno rivederle al rialzo.



La fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio settimanale, intanto conferma il continuo miglioramento della situazione epidemiologica in Friuli Venezia Giulia, con un'ulteriore riduzione dei casi settimanali e dei ricoveri. La fondazione però insiste: solo vaccini, test e tracciamento possono contenere la variante Delta.