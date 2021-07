Italia-Inghilterra, si preparano maxi schermi e misure di sicurezza

Bar e ristoranti si preparano per la finale di domenica. A Pordenone, Cormons, Palmanova e Monfalcone ci pensano i Comuni. A Trieste possibile chiusura delle Rive

di Anna Vitaliani

E' il rito televisivo per eccellenza, quello che si condivide con amici, ma anche sconosciuti e si celebra soprattutto nelle piazze. E così sarà per molti domenica sera, ore 21, per la finale degli europei di calcio - Italia e Inghilterra.



In queste ore si stanno tenendo i vertici nelle Prefetture e gli incontri nei comuni per definire le misure per evitare eccessivi assembramenti.



E se a Trieste, Udine e Gorizia i comuni hanno deciso di non organizzare maxi schermi nelle piazze, permettendo però ai bar e ristoranti di attrezzarsi con le tv, a Pordenone in Piazza XX settembre il maxi schermo ci sarà, ma il posto si ha solo con prenotazione. 830 posti a sedere. Non saranno ammessi spettatori in piedi. Mascherina obbligatoria, anche se si è all'aperto. Vietate lattine e bottiglie.



Anche a Cormons è stato deciso di creare un ring di festa per 600 persone - qui non è prevista la prenotazione - nel cuore della cittadina che quel giorno festeggerà anche il passaggio del giro d'Italia femminile. E la sera maxi schermo con telecronaca in presenza di Bruno Pizzul - telecronista per eccellenza.



E a Palmanova a festeggiare la finale il concerto di Max Pezzali. che replica l'esperienza dei quarti di finale a Lignano: dopo la partita spazio alla musica in Piazza Grande della città stellata patrimonio dell'Unesco. 1.000 le persone che hanno il biglietto, ma il sindaco Francesco Martines ha chiesto alla Regione una possibile deroga per arrivare a 2/3 mila persone vista la grandezza della piazza e nel rispetto delle regole anti covid.



Tra i comuni che hanno organizzato un maxi schermo in piazza per domenica c'è anche Monfalcone, in piazza della Repubblica.



Niente maxi schermo invece nelle piazze di Lignano già piene di turisti.



A Trieste la Prefettura ha richiesto un rafforzamento di polizia con 20 agenti in più a presidiare le Rive, che in vista di possibili caroselli post partita potrebbero anche essere chiuse al traffico.