Contributo regionale per i tamponi ai minorenni e al personale scolastico

Lo prevede un emendamento della maggioranza alla finanziaria

di Ludovico Fontana

Due milioni e 600 mila euro per sostenere i costi dei tamponi, fino a renderli gratuiti se ci saranno concomitanti interventi governativi, ai minori residenti e al personale scolastico del Friuli Venezia Giulia: è quanto prevede uno degli ultimi emendamenti presentati dal maxi assestamento di bilancio in consiglio regionale. La proposta è del centrodestra compatto, mira a garantire la libera scelta sul vaccino: un test negativo è infatti una condizione per ottenere il green pass temporaneo per chi non è immunizzato.



L'esame della manovra estiva, 15 articoli e 235 emendamenti, senza contare i subemendamenti, è cominciato nel pomeriggio e dovrà terminare entro il 31 luglio. Tanti soldi, oltre 360 milioni di euro, ma la cifra base è destinata a cambiare per le varie modifiche apportate al testo. Risorse destinate ai settori più disparati. Un'occasione di rilancio, per la maggioranza, di tutt'altro avviso le opposizioni.



In mattinata era stato depositato un emendamento della giunta definito "jolly" dalla stessa assessora alle finanze Barbara Zilli: 23 milioni, di cui 17 di ristori per i risparmiatori coinvolti nei crack delle cooperative Carniche e Operaie di Trieste - una platea di oltre 15 mila persone- e 6 milioni di euro per la ripresa dell'anno scolastico, di cui 3 per la sanificazione degli autobus per gli studenti.



Nel servizio i consiglieri Claudio Giacomelli, Fratelli d'Italia e Massimo Moretuzzo, Patto per l'Autonomia