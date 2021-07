Un aiuto per la Fondazione Villa Russiz

Nuovo cda dopo sei anni di commissariamento e un debito di 8 milioni. Ora sarà guidata dalla Camera di commercio della Venezia Giulia

di Eva Ciuk

La fondazione Villa Russiz ha un nuovo Cda che si è insediato a quasi sei anni di commissariamento. Alle spalle un debito da otto milioni di euro soprattutto nei confronti di banche e Cassa depositi e prestiti. Situazione non gestibile a fronte di un fatturato da "solo" 1,2 milioni di euro all'anno. La storica cantina e istituzione sociale di Capriva del Friuli che al momento ospita nella casa di accoglienza 13 ragazzi in difficoltà dai 3 ai 17 anni, sarà ora guidata dalla Camera di commercio della Venezia Giulia, che attraverso il Fondo Gorizia ha destinato 4,5 milioni di euro per risanare la situazione.



Paoletti sarà affiancato da cinque consiglieri: Giovanni Bigot; Denis Caporale, Gianluca Madriz, Ornella Lippi, Roberta Demartin. per il vicepresidente della Fondazione, il sindaco di Capriva del friuli Daniele Sergon, si apre per villa Russiz un nuovo capitolo con un ritorno alla mission originaria.



Nel servizio la voce del presidente della Camera di commercio della Venezia Giulia Antonio Paoletti