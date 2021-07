Trieste si prepara al G20 della scienza il 5 e 6 agosto

Il Porto Vecchio torna a ospitare un grande evento, dopo Esof e la parentesi della campagna vaccinale. Per l'occasione attesi tre ministri

di Anna Vitaliani

Il centro congressi di Porto Vecchio, a Trieste, trasformato in polo vaccinale per l'emergenza Covid tornerà tra un mese esatto a svolgere il ruolo per cui è stato inaugurato lo scorso anno. Teatro di eventi di ampio respiro come fu Esof, Forum europeo della scienza, e come sarà il G20 tra il 5 e il 6 agosto: anche in questo caso si parla di scienza.



30 delegazioni da tutto il mondo. Dalla Cina all’Argentina, dall’Arabia Saudita alla Corea del Sud. E tornerà a Trieste il 6 agosto la ministra della Ricerca Maria Cristina Messa, a un mese esatto dalla sua ultima visita, quella di ieri e oggi.



Il giorno precedente, il 5 di agosto, a rappresentare l’Italia i ministri Vittorio Colao all’Innovazione e Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico. Prevista anche una cena a Miramare e una visita al Sincrotrone.



E mentre a Venezia per il G20 di domani non si escludono disordini e tensione, a Trieste non sarà necessario blindare la città, secondo il prefetto Valerio Valenti. Attesi circa 300 ospiti, molti da Paesi da cui, per via della pandemia, si collegheranno on-line. Tuttavia alcuni alberghi del centro hanno già avuto richieste di prenotazioni.