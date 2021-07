Il green pass per l'accesso allo svago traina le vaccinazioni dei giovani

Gli operatori degli spettacoli dal vivo si preparano all'introduzione della certificazione obbligatoria dal 6 agosto, mentre i gestori di discoteche, ancora chiuse, lamentano una discriminazione della categoria

di Lorenzo Gherlinzoni

Il green pass obbligatorio per entrare nei luoghi al chiuso dal prossimo 6 agosto spinge le prenotazioni del vaccino anti-Covid in Friuli Venezia Giulia



A dirlo sono i dati presentati dal vicepresidente regionale con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nell'ultima settimana, complice l'annuncio del premier Draghi, le prenotazioni hanno superato ampiamente quota 28mila, con un aumento che è stato di oltre 4000 unità nella giornata di ieri (25/7/2021) e di oltre 9000 in quella di venerdì, contro una media non superiore alle 2000 unità dei giorni precedenti.



L'aumento maggiore lo hanno dato i più giovani. Sono infatti quasi 12mila le prenotazioni pervenute dagli under-30. Un fenomeno che - spiega Riccardi - nasce dalla consapevolezza che il green pass costituirà nei prossimi mesi uno strumento per muoversi liberamente in molte situazioni della vita quotidiana, dal lavoro al tempo libero.



Ed è soprattutto quello del tempo libero l'ambito su cui più inciderà l'obbligo della certificazione verde. Mentre i proprietari di discoteche e sale da ballo lamentano un atteggiamento discriminatorio: la proroga della chiusura non solo danneggia ulteriormente l'intera categoria, dicono, ma rischia di incentivare assembramenti illegali in luoghi spesso mancanti delle più elementari norme di sicurezza.



(nel servizio l'intervista a ​Luigi Vignando, manager nel settore degli eventi)