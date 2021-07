Uil, nel settore privato perso il 19 per cento della busta paga in 5 mesi

Friuli Venezia Giulia al 14esimo posto con una retribuzione netta mancante totale di oltre 40 milioni 150mila euro. L'analisi è stata elaborata sui dati Inps

di Sebastiano Franco

Una busta paga più leggera in cinque mesi del 19 per cento, tra riduzione dello stipendio e mancate 13esima e 14esima. Significa che a fronte di circa 1,4 miliardi di ore di cassa integrazione autorizzate a livello nazionale da gennaio a maggio 2021, i beneficiari hanno perso, mediamente fino a qui, quasi 3 mila 200 euro netti, causa pandemia. L'analisi è stata condotta dalla Uil, elaborata sui dati Inps delle ore autorizzate di integrazione salariale su cui sono state condotte le simulazioni su una retribuzione lorda annua di quasi 21 mila euro, retribuzione media del settore privato.



In italia nelle tasche dei lavoratori dipendenti mancano in totale 2,3 miliardi di euro, al netto dell'IRPEF nazionale e delle addizionali regionali e comunali. Il primato della maggior perdita delle retribuzioni nette, pari al 22,2% del totale nazionale va alla Lombardia, seguita da Lazio e Veneto. Friuli Venezia Giulia al 14esimo posto con una retribuzione netta mancante totale di oltre 40 milioni 150 mila euro. Classifica che segue parallela quella delle ore di cassa integrazione autorizzata nei cinque mesi in esame per una totale di oltre 25 milioni e 700 mila.





(Nel servizio Luigi Oddo, Uil Fvg)