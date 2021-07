Parata di stelle al Meeting di Lignano nel ricordo di Alessandro Talotti

In primo piano le gare di velocità, con la giamaicana Elaine Thompson, pluricampionessa mondiale ed olimpica nei 100 metri femminili

di Antonio Di Bartolomeo

Sulla pedana del salto il momento più significativo del 32esimo meeting di Lignano sport e solidarietà organizzato dalla Nuova Atletica dal Friuli a Lignano. Un ricordo speciale per Alessandro Talotti, l'ex saltatore in alto friulano portato via da una malattia a metà maggio, a 40 anni. Tra i presenti la moglie, la pattinatrice Silvia Stibilj con il figlioletto Elio.



Pochi gli italiani in pista, complice la recente scadenza dei termini per il mimimo olimpico. Ma non sono mancate le prestazioni di rilievo, sopratutto da chi a Tokyo punta in alto.



Sui 100 femminili Elaine Thompson, la giamaicana ormai di casa a Lignano, vince con 11.03. Record del meeting, con tanto di vento contro, un metro e due al secondo. Un altro primato della manifestazione cade nei 400 donne, 51.02 della statunitense Kaylin Whitney.



Notevoli le prove di due cubane: Yaime Perez fa volare il disco a 64.20, due metri oltre il vecchio record del meeting, che per poco non viene violato nel triplo, dove primeggia la connazionale leyanis perez (14.20).



Tempi non eccezionali nei cento maschili, vince il giamaicano Niggel Ellis con 10.21. Bella gara negli 800 maschili. Vince l'americano Sowinski, dietro di lui una serie di personali, tra cui quello dell'italiano Bussotti, quinto, e del romeno presto italiano Tecuceanu, terzo. L'atleta di casa Giada Carmassi, Brugnera Friulintagli, ha chiuso al quarto posto nei 100 ostacoli con 13.56, a oltre mezzo secondo dal suo limite stagionale e personale