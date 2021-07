Mercato del libro, crescita a due cifre anche in Friuli Venezia Giulia

Ai clienti affezionati si aggiungono i turisti. Ma negli ultimi mesi si sono affacciati anche nuovi consumatori, soprattutto giovani.

di Ludovico Fontana

Il mercato del libro in Italia è cresciuto di oltre 40 per cento nei primi sei mesi dell'anno. I segnali di inizio estate confermano il trend fra i librai di Trieste.



Loriana Ursich, libraia: sembra quasi che la pandemia abbia poi creato una specie di reazione di attenzione ai libri a quello che noi librai proponiamo, soprattutto probabilmente le librerie indipendenti che in qualche modo consigliano, creano le loro proposte ai clienti



Ai clienti affezionati si aggiungono i turisti. Ma negli ultimi mesi si sono affacciati anche nuovi consumatori.



Tommaso Lovat, libraio: molti giovani, ho visto comunque molti giovani - dai 18 anche ai 25 anni- anche una buona fascia di persone adulte



Vendite in aumento anche in questo storico negozio di libri usati. Il genere preferito? I romanzi, i titoli di evasione, con qualche eccezione

narrativa, online saggistica.



La tendenza positiva riguarda anche le piccole case editrici in regione, conferma Marco Gaspari, nella doppia veste di libraio a Udine ed editore, presidente dell'Associazione editori del Friuli Venezia Giulia. Vendite trainate - aggiunge - anche dalla ripresa delle presentazioni dal vivo.