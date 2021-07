Lontani dalla zona gialla

La nostra regione passa da rischio basso a moderato. L'indice di trasmissibilità Rt è di 0.93 con limite 1. Bassa l'incidenza dei nuovi casi

di Ludovico Fontana

Il Friuli Venezia Giulia passa da rischio basso a moderato, come altre 11 regioni italiane, nella nuova bozza del report settimanale dell'Istituto superiore di sanità, diffuso ogni venerdì, ma è ben lontano dalla zona gialla.



In totale sono 19 fra regioni e province autonome a essere segnalate a rischio moderato, a causa dell'aumento dei casi o dimensione dei focolai. Sono a rischio basso solo Valle d'Aosta, come la scorsa settimana, e Provincia Autonoma di Trento, a rischio moderato sette giorni fa, secondo il documento dell'Iss.



L'indice di trasmissibilità RT in Friuli Venezia Giulia è di 0.93, aumentato rispetto allo 0.82 della dell'ultima rilevazione. È al di sopra della media italiana, 0.91, al limite della soglia di 1.

I nuovi casi in settimana sono stati 102, l'incidenza per centomila abitanti è di 8.51, ma in questo caso molto inferiore a quella italiana, che è salita a 19. 50 è la soglia che comporterebbe, stando alla regole attuali, il passaggio in zona gialla.



La percentuale di tamponi positivi in regione è dell'1,1%, rispetto allo 0.8 di sette giorni fa. I focolai attivi sono 43, la scorsa settimana erano 36.



Se i contagi aumentano, specialmente a causa del diffondersi della variante Delta, con il procedere della campagna vaccinale - la metà della popolazione regionale è completamente vaccinata - diminuiscono i ricoverati Covid in ospedale, parametro che le regioni chiedono sostituisca quello sull'incidenza settimanale per il passaggio in zona gialla. Sono 6 attualmente i ricoverati in Friuli Venezia Giulia, di cui uno in terapia intensiva, rispetto ai 7 della settimana precedente. L'ultimo decesso risale allo scorso 29 giugno.