Nella mostra dei fratelli Segale un trattato di sociologia del territorio

Il centro di Ricerca e Archiviazione della fotografia di Spilimbergo ha inaugurato una seconda mostra dedicata a Italo Michieli a San Vito

di Ludovico Fontana

Ricordi in bianco e nero di quando sia andava a prendere l'acqua alla fontana con grosse pentole, strade sterrate e biciclette che si trovavano a schivare le mucche di passaggio.



Il Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo ha inaugurato a Villa Savorgnan, Lestans la mostra "Memoria e identità. L'archivio fotografico Segale" con gli scatti dei fratelli Aldo e Dante Segale.



Cartoline del secolo scorso provenienti da un fondo di oltre 5mila immagini scattate fra il 1918 e il 1976 e appartenenti alla famiglia triestina Segale, fotografi da 3 generazioni.



Molte delle immagini erano destinate alla realizzazione di cartoline per il Friuli Venezia Giulia. Una sorta di prima promozione turistica della regione.



Da qui la necessità di una scenografia molto attenta, ad esempio con il cameriere ben vestito... una scenografia diventata quasi un trattato di sociologia.



Immagini molto richieste soprattutto da albergatori, commercianti, ristoratori e anche dal più piccolo comune.



Cartoline di un Friuli - in cui si riconoscono architetture pre-terremoto e piccoli negozi che non ci sono più - che esplorano l'area del comune di Sequals e paesini limitrofi, a cavallo tra anni '50 e '60.



In parallelo, nello stesso weekend, il centro ha inaugurato una seconda mostra dedicata al fotoamatore Italo Michieli nella chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento e che racconta proprio il territorio di San Vito.



Lavoro nei campi, antichi mestieri, ma anche cerimonie religiosi e familiare e le tipiche scene di vita quotidiana della periferia friulana, ma anche i primi jukebox e le uniformi delle alunne nelle scuole religiose e negli istituti di avviamento industriale, negli anni del boom economico.