Dante a Miramare tra la musica e la poesia della sinfonia di Franz Liszt

Iniziativa del Rossetti voluta dal direttore dello stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio, nel segno delle celebrazioni dantesche

di Marinella Chirico

Il mare, il vento di trieste e il castello di miramare: la cornice perfetta per il debutto di "Sinfonia Dante" di Franz Liszt un incontro speciale di teatro e musica che ha aperto la rassegna "Il Rossetti a Miramare: sogno nei tramonti di mezza estate" voluta dal direttore dello stabile del fvg, Paolo Valerio, non a caso nel segno delle celebrazioni dantesche. Negli spazi del parco e del castello, tanto cari alla principessa Sissi, Alessandro Preziosi, in scena con Zoe Pernici, interpreta con raffinata cura, la divina commedia// e così racconta il suo ritorno a teatro col pubblico in presenza e con Dante//



La musica della Orchestra del fvg e il Coro diretti dal maestro Paroni danno vita ed emozioni al poema sinfonico, scritto da Liszt a metà 800// note e parole alimentano la forza dello spettacolo (realizzato in collaborazione col museo di Miramare), che dalle porte dell'Inferno dantesco conduce fino ai penitenti del purgatorio, con l'alleluja del magnificat e il coro di voci femminili ad annunciarci il paradiso Dante e Miramare, un legame simbolico che risale alla raffinata cultura di Massimiliano d'Asburgo che del castello fu lo sfortunato inquilino// fratello di francesco giuseppe, impertore d'austria, fece inserire nella biblioceva di miramare i busti dei suoi massimi ispiratori// assieme Omero, Shakespeare, Goethe un posto speciale fu riservato proprio al padre della lingua italiana//