L'ospedale di Gemona sarà un nuovo polo di riabilitazione cardiologica

Ma i comitati locali chiedono che venga ripristinato il punto di primo intervento e che il nosocomio venga dotato di Tac e mammografo

di Lillo Montalto Monella

A Gemona, il territorio chiede che vengano ripristinati livelli basilari di assistenza sanitaria, come un punto di primo intervento, ma anche strumenti nuovi come TAC e mammografi. Ma soprattutto che gli anziani non debbano essere sballottati su e giù per la Regione per fare un esame.



La Regione offre una parziale risposta annunciando l'intenzione di utilizzare almeno 6milioni di euro provenienti da Roma per interventi strutturali, e per fare dell'ospedale San Michele un nuovo polo per la riabilitazione cardiologica in Regione, con aumento dei posti letto disponibili.



Il prolungarsi della pandemia ha riportato alla luce la necessità di evitare decessi dovuti alla mancata prevenzione o ritardi nella presa in carico, soprattutto in zone dove l'età media è particolarmente elevata come l'alto Friùli.



Zone in cui i comitati territoriali lamentano lo smantellamento dei presidi sanitari locali dopo la riforma del 2014.



I progetti di riqualificazione con soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - presentati ai sindaci dall'assessore Riccardi - riguardano non solo Gemona, ma in futuro anche centri come Cividale, Sacile, Codroipo.



Un'iniezione di denaro pubblico che nel gemonese servirà per finanziare le attività di degenza intermedia, ma anche le attività di chirugia ambulatoriale come cataratte, tunnel carpale, varici e alluce valgo.



Ma la funzione principale a cui sembra destinato il San Michele sarà l'attività di riabilitazione cardiologica nella struttura esistente, riqualificata con interventi funzionali e antisismici.



Riccardi assicura che la riattivazione del punto di primo intervento ci sarà, ma compatibilmente con l'uscita dall'emergenza sanitaria.



"Non chiediamo cardiochirurgie, ma cose assolutamente terrene", dice Claudio Polano, portavoce dei comitati locali che hanno convocato un flash mob per sabato 10 luglio.



Domandano il ritorno del reparto di medicina ma soprattutto "che un anziano non debba fare un elettrocardiogramma a Tolmezzo e ritirare il referto a Codroipo.



I finaziamenti del PNRR saranno destinati soprattutto a strutture nuove. Ma dato l'ingente patrimonio edilizio esistente, la Regione cercherà di destinare parte di questi soldi anche alla riqualificazione di vecchie strutture, o all'abbattimento e ricostruzione di parte di queste.