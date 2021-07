Quando il volo con il parapendio diventa una vera acrobazia

Lago di Cavazzo, fino al 17 luglio si sfidano i migliori piloti di parapendio acrobatico, protagonisti di AcroMAX e del 3° Campionato del Mondo.

Magie in volo sul lago di Cavazzo, in provincia di Udine dove fino 17 luglio si sfidano i migliori piloti di parapendio acrobatico, protagonisti di "AcroMAX" e del 3° Campionato del Mondo.



Le gare si tengono per la prima volta nei cieli del Friuli, con base a Trasaghis. Alla competizione, che per importanza si colloca ai massimi livelli internazionali, prendono parte i migliori 60 piloti provenienti da tutto il mondo.



Tre giorni dedicata ad Acro-MAX ha visto la vittoria del cileno Victor Carrera, nella categoria "synchro" (in cui si esibiscono due piloti in coppia) hanno vinto i colombiani Cesar Arevalo Urrego - Andres Villa-Mizar.



Il podio femminile ha visto la vittoria dell'austriaca Christina Kolb. Nella manifestazione sono coinvolti circa 25 soggetti tra enti, associazioni sportive e ricreative; un centinaio di persone, tra cui una trentina proveniente dall'estero; giudici e staff tecnico della Federazione Aeronautica Internazionale e i rappresenti, team leader e assistenti delle squadre nazionali di tutto il mondo, oltre a molti volontari e appassionati.