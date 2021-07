La protesta dei dipendenti Inps: "Tornate ad assumere, siamo troppo pochi"

Presidio dei sindacati davanti alla sede triestina, che ha perso un quarto del personale in cinque anni. Preoccupato anche il direttore: "Rischiamo di abbassare la qualità dei servizi"

Vogliono mantenere alta l'attenzione sulla questione della carenza di personale alla sede Inps di Trieste che in 5 anni ha perso il 24% dell'organico. Nel 2012 - denunciano Cgil, Cisl e Uil - i dipendenti erano 141, oggi sono 85. Delle 20 assunzioni ottenute in regione a seguito dell'ultimo concorso del 2019, nessun dipendente è stato destinato alla sede di Trieste. I sindacati stimano che in assenza di nuove i assunzioni alla fine del 2022 il numero di dipendenti scenderà a 69 unità.



La situazione preoccupa anche il direttore regionale dell'Inps Paolo Sardi: "Se non ci sarà un ricambio generazionale (al momento solo il 4% dell'organico ha 30 anni) e con un numero crescente di lavoratori prossimi alla pensione, tra due anni la sede di Trieste non sarà in grado di mantenere la qualità dei servizi erogati.



Qualità che ha saputo mantenere "con fatica"- ha sottolineato Sardi - anche nel periodo pandemico portando a termine il 98% delle pratiche riguardanti le casse integrazione, anche grazie al supporto delle altre sedi regionali; l'Inps del Friuli Venezia Giulia risulta essere così tra le regioni più virtuose a livello nazionale per il basso numero di pratiche arretrate.



Nel servizio la voce di Michele Piga, segretario Cgil di Trieste