Il limbo dei vaccinati all'estero con sieri non autorizzati da Ema e Aifa

In stallo anche i volontari della sperimentazione Reithera, immunizzati con il vaccino italiano all'ospedale di Cattinara. Hanno gli anticorpi ma non il green pass

di Lara Boccalon

I dipartimenti di prevenzione, dietro via libera dalla regione, li registrano come vaccinati a tutti gli effetti ma solo per il Friuli Venezia Giulia. Non c'è validazione dal ministero della salute che al momento non rilascia per loro il green pass. Sono gli italiani che si sono immunizzati all'estero con i vaccini russi e cinesi, Sputnik e Sinovac non autorizzati dalle agenzie del farmaco italiana ed europea.



Tra loro anche numerosi corregionali tra i quali anche operatori sanitari che in questo modo potrebbero evitare la sospensione. La conferma arriva dalle aziende sanitarie che in questi giorni in cui il tema dell'obbligo vaccinale è tornato in primo piano stanno registrando anche le vaccinazioni fatte all'estero con vaccini non permessi dall'Europa. Ciò tuttavia non garantisce il certificato verde a chi li ha ricevuti e intanto la confusione aumenta.



Lo stesso Ministero annuncia per fine luglio una soluzione definitiva uniforme per il rilascio della Certificazione ai cittadini italiani vaccinati all'estero. A tutt'oggi nel caso in cui il vaccino sia avvenuto in uno stato comunitario, la certificazione è valida infatti fino al 12 agosto.



Nel limbo anche i volontari della sperimentazione Reithera, immunizzati con il vaccino italiano all'ospedale di Cattinara, hanno gli anticorpi ma non il green pass. Tra loro anche la 68enne triestina Maura Castellani.