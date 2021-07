Saldi doubleface in regione, bene a Trieste deludenti a Udine

Nel segno della ripresa l'avvio dei saldi in regione con la "notte bianca", ieri sera negozi, ristoranti aperti fino a tardi con alterne fortune

di Andrea Saule

Due notti bianche di segno opposto. Se l'iniziativa che ha aperto la stagione dei saldi a Trieste è stata sicuramente positiva, con migliaia di persone nel centro cittadino che hanno riempito bar, ristoranti e in parte anche i negozi che per l'occasione sono rimasti aperti fino a mezzanotte, a Udine non ha sfondato. Poca gente all'imbrunire, dopo un pomeriggio che aveva promesso bene, al contrario del capoluogo dove in giro invece non c'era praticamente nessuno.



In Friuli il concerto di Max Gazzè al castello ha finito per fare concorrenza allo shopping notturno. a Trieste, Elena Pelaschiar, del direttivo di confcommercio, è molto soddisfatta: "E' una tradizione, e dopo le restrizioni della pandemia le persone avevano voglia di uscire: i primi dati li avremo a metà settimana, ma l'impressione è che saranno buoni".



Ad aiutare, lo stop alle auto in tutto il centro dalle 19 fino all'una che ha reso la città un'immensa isola pedonale e il ritorno dei turisti, molti in transito da nord verso le coste istriane. I più felici sono sicuramente baristi e ristoratori, con locali pieni già dall'ora dell'aperitivo fino a tarda notte, con spazi "rubati" alle strade invadendo con tavolini qualsiasi centimetro disponibile.