Sanitari inadempienti, numeri provvisori

Nel Pordenonese individuati sinora 177. Di questi 109 sono infermieri, solo una piccola parte lavora direttamente per l'azienda sanitaria

di Antonio Di Bartolomeo

Sono ancora provvisori i numeri degli operatori sanitari inadempienti individuati dall'azienda sanitaria del Friuli occidentale, 177 finora. L'Asfo è la prima tra le tre aziende della regione ad aver inviato le lettere in cui si annuncia l'avvio dell'iter di sospensione, qualora non ci sia stato modo di trovare una mansione non a rischio.



I 177 sanitari non hanno fornito una ragione ritenuta valida per la mancata vaccinazione. 109 sono gli infermieri, 37 i medici, 18 i farmacisti. Si contano sulle dite di una mano altre figure come veterinari, educatori, logopedisti, ostetriche e amministrativi. Mancano gli operatori socio sanitari, oggetto di una successiva verifica, ancora in corso. È presumibile che con gli OSS i numeri cresceranno.



Il Direttore generale Joseph Polimeni auspica una ravvedimento da parte di molti.



Solo una piccola parte dei 177 non vaccinati lavora per l'azienda sanitaria. Si tratta esclusivamente di residenti nell'area pordenonese, che rientrano nell'obbligo. Alcuni di loro sono impiegati fuori regione, in particolare in Veneto. Spetterà al loro datore di lavoro, talvolta privato, procedere con le sanzioni. Intanto la Procura di Pordenone ha presentato richiesta di archiviazione dopo a una denuncia presentata da 5 medici no vax per i presunti reati di somministrazione di medicinali guasti e somministrazione pericolosa per la salute pubblica. Il procuratore Raffaele Tito ha voluto tempi rapidi per evitare strumentalizzazioni della giustizia. Nel provvedimento, firmato dal sostituto Carmelo Barbaro, si legge che l'esposto presenta tesi infondate e inverosimili.