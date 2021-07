Sanitari non vaccinati, primi nominativi anche da Udine

Dopo quella del Pordenonese, anche l'Azienda sanitaria Friuli centrale ha inviato la prima lista agli ordini professionali

I primi 6 nominativi di medici che risultano non ancora vaccinati sono stati trasmessi dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale all'ordine professionale di Udine venerdi.



A darne conferma il suo presidente Tiberio che attende di ricevere l'elenco al completo prima di procedere con quanto previsto dalla normativa. Lo stesso sta facendo il presidente dell'Ordine dei medici di Pordenone Lucchini, che fino ad ora ha ricevuto una 20ina di nominativi di medici non vaccinati su un totale di 37, alcuni dei quali hanno già fatto sapere di essersi immunizzati in altre regioni, altri hanno inviato lettere di giustificazione ora al vaglio del Dipartimento di prevenzione, rimarca ancora Lucchini che tiene a precisare che l'unico adempimento che gli ordini dovranno avere è una annotazione all'albo che un loro iscritto è stato sospeso non dall'Ordine ma dall'Azienda di riferimento, annotazione che comporta in automatico la sospensione temporanea anche dall'albo.



Sul fronte infermieri nessun nome è ancora è giunto all'ordine professionale di Udine mentre a Trieste e Gorizia Asugi non ha ancora proceduto con la trasmissione dei nominativi dei non vaccinati ai vari Ordini. A Pordenone intanto nel pomeriggio si riunisce il consiglio direttivo straordinario dell'ordine degli infermieri: "Prenderemo atto dei 74 infermieri iscritti non vaccinati che ad oggi ci sono stati segnalati dall'Azienda sanitaria - fa sapere il presidente Clarizia - per comunicare loro la sospensione temporanea anche dall'Ordine, fino al 31 dicembre, se non si vaccinano prima. Alcuni di loro hanno già comunicato di essersi immunizzati altrove - segnala ancora Clarizia rimarcando che saranno comunque sospesi fino a certificazione ufficiale di avvenuta vaccinazione".