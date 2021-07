Pordenone, gli infermieri non vaccinati e sospesi già fuori dai reparti

In molti erano già in pensione, le case di riposo sono invece preoccupate per la scarsità di infermieri sul mercato e la garanzia dei servizi

di Antonio Di Bartolomeo

Rischiano persino di commettere un reato (esercizio abusivo della professione) coloro che, sospesi dall'ordine degli infermieri di Pordenone per la mancata vaccinazione, non interrompono immediatamente il proprio lavoro. E i Carabinieri dei NAS faranno verifiche puntuali. I primi 73 sospesi hanno ricevuto una notifica dall'ordine attraverso la posta elettronica certificata. La notizia è che si tratta perlopiù di pensionati. 53 di loro hanno un'età superiore ai 65 anni. Non sono più di 20, dunque, i dipendenti di aziende pubbliche e private che o saranno ricollocati in altre mansioni oppure resteranno a casa senza stipendio. Un numero per ora ridotto che non manderà in crisi il sistema socio-sanitario del Pordenonese, anche se le case di riposo sono preoccupate per la scarsità di infermieri sul mercato



giovanni di prima

referente pordenone federsanità anci



Solo gli infermieri possono comunicare alle proprie aziende di essere stati sospesi ora, dal momento l'ordine non sa dove sono lavorano. Una procedura analoga potrebbe essere seguita da tutti gli altri ordini delle professioni sanitarie della regione. Gli infermieri e il dipartimento di prevenzione di Pordenone sono stati i più rapidi. Il territorio del Friuli Occidentale, peraltro, sembra quello con la minor presenza di operatori sanitari non vaccinati