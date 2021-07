Premiata la "stanza intelligente" ideata dal Liceo artistico Sello di Udine

Ispirata alle geometrie del pittore Mondrian, personalizzabile e smart

di Giovanni Taormina

Una stanza intelligente, ispirata alle geometrie del pittore Mondrian, personalizzabile e smart. E' questo il progetto primo classificato dell'ITS 4.0 Day che ha riunito online 130 partecipanti tra docenti, ricercatori e studenti avviato nel gennaio scorso.



Un progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione e sviluppato in partnership con Università Ca' Foscari di Venezia che ha coinvolto più di 40 Fondazioni di tutta Italia, più di 500 studenti e 50 aziende partner per altrettanti progetti di innovazione tecnologica.



Microsensori, luci al led, suoni colori pareti personalizzabili a seconda delle esigenze del cliente. Una idea nata all'interno del corso dell'arredo navale nautico del Mits che si svolge al liceo Giovanni Sello di Udine. Un gruppo classe di 22 studenti che ha pensato sviluppato e creato un modulo notte per spazi abitati in maniera temporanea per lavoro e/o vacanza.



Avviato quattro anni fa in via sperimentale , il progetto ha riportato il prestigioso premio per la categoria migliori progetti dell'edizione ITS4.0 2021in Friuli Venezia Giulia.



Nel servizio Teresa Pagnutti studentessa e Laura Squeraroli docente del Sello