Anziani, le strategie del sindacato puntano sull'assistenza domiciliare

In un documento congiunto si chiede di mantenere il più possibile l'anziano nel proprio domicilio o in strutture abitative leggere

di Antonio Farnè

Più risorse all'assistenza domiciliare, per tutelare gli anziani e le categorie fragili. Lo chiedono alla Regione tre organizzazioni sindacali, lo Spi Cgil, la Uilp, e il Cappa, che rappresenta, quest'ultimo, i lavoratori autonomi. L'appello nasce da un'intesa sulle politiche sociosanitarie raggiunta dalle tre sigle, che insieme in Friuli Venezia Giulia possono contare su 150mila iscritti.



"Alla luce delle criticità evidenziate dalla penso- si legge in una nota congiunta - le strategie da mettere in campo dovrebbero essere indirizzate a mantenere il più possibile l'anziano nel proprio domicilio". "Il ricorso alla casa di riposo - prosegue la nota - dovrebbe avvenire solo a fronte della reale impossibilità di mantenere l'anziano al proprio domicilio o in strutture abitative leggere.



Più in generale, i rappresentanti dei pensionati invocano un confronto permanente con l'assessorato alla salute e alle politiche sociali della Regione attraverso la creazione di un Osservatorio. L'obiettivo è quello di pianificare insieme gli interventi, i loro tempi l'attuazione e contestualmente individuare le risorse.