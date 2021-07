Droga dello stupro: un arresto a Coseano

Si chiama ecstasy liquido, ma è più conosciuta come "droga dello stupro. A farsela spedire per posta, dall'Olanda, un friulano di 42 anni che è stato arrestato. La droga non ha praticamente sapore e può essere versata nelle bevande delle vittime

di Giovanni Taormina

Un friulano di 42 anni residente a Coseano è stato arrestato dalla Squadra mobile di Udine con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di acido gamma butirrolattone, la cosiddetta droga dello stupro o exstasy liquda. Gli uomini della questura di Udine erano venuti a sapere che un plico sospetto per il suo contenuto proveniente dall'Olanda era diretto all'indirizzo dell'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, si sono appostati ed hanno assistito alla consegna del pacco. A questo punto sono intervenuti, aprendo il pacco e richiedendo un accertamento sul contenuto alla scientifica di Padova. Una volta accertato che si trattava della sostanza, è scattato il sequestro. La successiva perquisizione ha permesso di ritrovare un flacone più piccolo in cui c'era un liquido simile a quello appena ricevuto dall'ignaro corriere; alcuni grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Un'operazione importante secondo il capo della squadra mobile Massimiliano Ortolan: questo è il secondo caso in quasi 10 anni. Due anni fa altre due persone erano state arrestate, ma quella volta la sostanza proveniva dal Veneto. Con il quantitativo che abbiamo sequestrato, aggiunge, si sarebbe potuto fare un numero difficile da quantificare di dosi perché bastano poche gocce da aggiungere ad una bevanda per stordire una persona. La cosiddetta droga dello stupro è così chiamata perché più volte è stata impiegata per eliminare i freni inibitori delle vittime, fino allo stordimento, arrivando quindi a vere e proprie violenze sessuali. La sostanza è incolore e quasi del tutto insapore: poche gocce mescolate a una normale bevanda non vengono percepite da chi ingerisce la sostanza e rischiano di rendere una persona facile preda.