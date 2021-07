Il viaggio dei vacanzieri sulle nostre strade

Code ai caselli, ma disagi contenuti. Lunghe attese invece ai confini tra Slovenia e Croazia. In aumento il traffico verso Austria e montagna

di Lorenzo Gherlinzoni

Code, ma non esagerate. Ai confini del Friuli-Venezia Giulia, l'ultimo weekend di luglio è da sempre periodo caldo, che marca tradizionalmente l'avvio dell'esodo estivo, specie verso le località della Slovenia e della Croazia.

Dopo una nottata con flussi di traffico regolari, il sabato mattina le prime code di vacanzieri hanno iniziato a formarsi in uscita al casello di Trieste - a mezzogiorno due/tre chilometri di rallentamenti, ma rallentamenti anche per chi esce a Villesse/Redipuglia verso il confine di stato. Molti i turisti in transito.



A metà giornata code più contenute rispetto al passato anche perché - dicono da Autovie Venete - già lo scorso weekend si erano registrati flussi di traffico in crescita dell'8% rispetto al 2019, segno che molti hanno preferito anticipare le partenze per evitare le folle agostane. Diversi chilometri di coda si registrano invece ai valichi di Sicciole e Dragogna, al confine tra Slovenia e Croazia.



A Udine Sud si registra infine il +49% di transiti rispetto a due anni fa, indice di una preferenza per le ferie in montagna verso l'Austria.