Ecco la quarta ondata, in una settimana contagi cresciuti del 200 per cento

Siamo però la regione con il tasso più basso di positivi, 42 ogni 100mila abitanti, ma anche l'ultima in Italia per vaccinati nella fascia 60-69 anni

di Sebastiano Franco

La quarta ondata è arrivata. Contagi nella settimana 21-27 luglio cresciuti del 200 per cento in Friuli Venezia Giulia, l'incremento più alto in Italia ma anche il minor numero di positivi per 100mila abitanti, 42. Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica, 10, e terapia intensiva, 2. Fabio Barbone, responsabile task forse regionale coronavirus, sottolinea l'aumento dei focolai a Pordenone e a Trieste, 11 in tutto, provocati soprattutto da feste e incontri tra amici, più che legati a viaggi o centri estivi per minori. L'età media dei positivi è bassa, in particolare a Pordenone, 22 anni. Il pericolo, dice Barbone, è sul passaggio di generazione.



Intanto è del 52,6 la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, di pochissimo sopra la media nazionale. Salta all'occhio il dato sulla fascia d'età 60-69 anni. Sfiorano il 62 per cento quelli che hanno completato il ciclo vaccinale, sotto di oltre 12 punti percentuali rispetto alla media nazionale, peggiore risultato in Italia. L'andamento riflette quello della fascia over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino pari al 16,8%, cinque punti superiori alla media nazionale, quarta regione che in Italia si è vaccinata di meno dai 60 anni in su. Supera il 91 per cento la popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale mentre tra i 70 e 79 anni si scende al 73 per cento, terza regione italiana con il dato più basso. Le prenotazioni però negli ultimi due giorni hanno avuto un'impennata, quasi 6100. "Ma l'obiettivo dell'immunità di gregge è ancora lontano", dice Riccardi, assessore alla salute. Nelle ultime 48 ore più della metà delle prenotazioni è stata effettuata da under 40, quasi 3500, mentre tra 12 e 19 anni di età, sono state più di 1800.