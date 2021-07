I giovani pordenonesi che non si vaccinano, immunizzati meno di 4 su 10

Per intercettarli si sta pensando ad un maggior coinvolgimento dei pediatri e medici di famiglia e ad hub attivi comune per comune

di Lara Boccalon

A Pordenone, la provincia a più alta incidenza di contagi, 8 persone su 10 nella fascia più a rischio sono già vaccinate contro il Covid. All'appello mancano i giovani secondo i dati sull'andamento territoriale delle vaccinazioni. Sono i comuni montani a registrare una percentuale bassa anche tra i più anziani mentre il dato più alto di immunizzazioni tra i 20enni, età mediana dei nuovi positivi, si registra a Fiume Veneto, 50,3% contro la media del 37,6 dell'intero territorio dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale e il 38% di Pordenone. Quello più alto di ultra 70enni vaccinati, 87%, nel distretto Tagliamento, Sanvitese e Casarsa.



Determinante nelle prossime settimane potrà essere il ruolo dei pediatri e dei medici di famiglia per la presenza capillare degli studi sul territorio, anche nelle aree più isolate e il rapporto di fiducia coi pazienti. Proprio in questi giorni stanno convincendo a vaccinarsi molti indecisi, sollecitati per lettera dalla regione, e in cantiere per il prossimo futuro c'è un progetto di vaccinazioni sul modello delle immunizzazioni domiciliari ai più fragili dei mesi scorsi. Un progetto che verrà messo in cantiere in collaborazione con l'azienda sanitaria e legato anche alla disponibilità di vaccini oltre al target dei non vaccinati.



(Nel servizio il segretario regionale della Federazione medici di medicina generale Fernando Agrusti e Barbara Basso, direttrice assistenza farmaceutica dell'AsFo)