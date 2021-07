Voglia di musica dal vivo, la ripresa è buona ma i problemi non mancano

Solo negli ultimi giorni hanno suonato in regione Max Pezzali a Lignano, lo Stato Sociale a Villa Manin e Max Gazzè al castello di Udine

di Andrea Saule

Piazze, arene, ville. E ancora spiagge, e prati in quota. Il 2019 e i suoi eventi sono lontani, ma la voglia di musica dal vivo in regione è forse addirittura maggiore. I concerti si sono moltiplicati: non c'è giorno, soprattutto dal venerdì alla domenica, dove un appassionato non trovi qualcosa di suo gusto.



Il problema è ovviamente quello di trovare posto: le regole sono ferree, massimo mille spettatori, tutti seduti e distanziati. Serve giocare d'anticipo, e mettere mano al portafoglio perché i prezzi sono giocoforza saliti, anche se in qualche caso le date sono raddoppiate proprio per riuscire ad accontentare più persone.



Gli organizzatori chiedono una mano alla politica regionale: "L'anno scorso, in spazi ampi, in Friuli Venezia Giulia c'era una deroga e infatti a Palmanova e Fusine ad esempio si poteva arrivare a duemila spettatori". Quest'anno di deroghe non se ne è ancora parlato.



L'estate è ancora lunga, e i calendari sono zeppi: a villa Manin Ariete, ComaCose e 3 Allegri ragazzi morti, a Lignano Patty Smith, Subsonica e Frah Quintale. E ancora, il No Borders festival con Ludovico Einaudi e Bollani, a Grado Paolo Conte e Francesco De Gregori; Ernia e Antonello Venditti a Maiano, Nek a Udine, Francesca Michelin a Trieste. Quasi tutti nome italiani, visto che organizzare concerti di star internazionali durante la pandemia è un'impresa molto difficile: per rivederle, bisognerà attendere il 2022.