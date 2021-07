Pordenonelegge torna in presenza, ma con il green pass

Dal 15 al 19 settembre la festa del libro con oltre duecento eventi. Pass verde obbligatorio per accedere, ribattezzato "passaporto della libertà".

Dal 15 al 19 settembre 2021 si rinnova l’appuntamento con Pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori: è la ventiduesima edizione di una tra le più attese manifestazioni dell’agenda culturale italiana, anche quest’anno celebrata tra le molte difficoltà e incertezze dovute alle restrizioni della pandemia. Meno autori, meno incontri, ma più sicurezza per una festa che potenzierà la fruizione degli eventi sul web, e coinvolgerà sette Comuni della provincia (Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo). Chi per ragioni di spazio e di restrizioni non potrà partecipare fisicamente alla festa, potrà però seguire gli eventi nello spazio social, grazie alle dirette live e agli appuntamenti in streaming.



In viaggio con Pordenonelegge 2021, i libri come bussola per leggere il mondo: dal Nobel Kazuo Ishiguro al Gouncourt Hervé Le Tellier, alle novità di Peter Cameron (Anno bisestile”), Kevin Davies (Riscrivere l’umanità”), Nadia Wassef (“La libraia del Cairo”), Alessandro Piperno (Di chi è la colpa”).



Personaggi e figure letterarie del mondo antico, dal mare, porteranno un nuovo sguardo e le loro idee per rasserenare l’orizzonte. Il maestro del romanzo storico Fernando Aramburu, Premio FriulAdria La storia in un romanzo, e gli altri autori stranieri del nostro tempo: la rivelazione britannica Graeme Armstrong, l’egiziana Nadia Wassef, il russo Evgenij Vodolazkin, l’autore olandese - iraniano Kader Abdolah, lo scrittore e artista Brian Catling, l’autrice e performer Natalie Haynes. E la scrittura italiana: fra gli altri Emanuele Trevi, Melania Mazzucco, Mauro Covacich, Daria Bignardi, Giuseppe Culicchia, Michele Serra, Lidia Ravera, Ilaria Tuti.



I dialoghi come guida agli intrecci di pordenonelegge: Walter Siti e Edoardo Albinati conversano sul “sale” della letteratura: l’ambivalenza, il dubbio, la contraddizione; Paolo Nori e Serena Vitale dibattono fra Dostoevskij e Mandel'?tam, Eva Cantarella e Nicola Gardini parlano di letteratura greca, Mauro Corona e la figlia Marianna della vita e della montagna. Solo per citarne alcuni.



Quest’anno, inoltre verrà celebrata la seconda edizione del Premio Regione Friuli Venezia Giulia – pordenonelegge per stimolare il racconto della nostra terra da parte dei più importanti autori contemporanei. Al festival verrà premiata la vincitrice Melania Mazzucco, e presentato il libro nato da questo percorso, Fuoco infinito, dedicato a Giambattista Tiepolo e Udine.



Pordenonelegge esplora poi l’attualità fra economia, scienza, filosofia, arte e spettacolo: Federico Rampini, Massimo Recalcati, Toni Capuozzo, Gennaro Sangiuliano, Gustavo Zagrebelsky, Luca Palamara e l’ex calciatore Lilian Thuram che in anteprima presenta il suo nuovo libro legato alla questione razzismo. E poi, approfondimenti sul racconto italiano dell’Ottocento e del Novecento con Gabriele Pedullà e Paolo Di Paolo, ulteriore incontro con i poeti Matteo Marchesini e Massimo Gezzi sul loro nuovo libro di racconti.



Nel 2021 la poesia è il vero festival nel festival: oltre 100 protagonisti, il ritorno della Libreria della Poesia con oltre tremila titoli e due collane dedicate. E con pordenonelegge junior si torna a scuola! Il festival accanto ai giovani, per scandire le prime campanelle del nuovo anno scolastico.