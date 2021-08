Cinquant'anni fa nasceva Tv Capodistria con il primo notiziario in italiano

Evento a Portorose alla presenza del Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor

Grande concerto evento all'auditorio di Portorose in occasione dei 50 anni della tv slovena Koper Capodistria, emittente della tv di stato slonvea RTV nata per la minoranza degli italiani in Istria.



Presente anche il Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor che a fine giugno aveva premiato tv Koper con l'ordine al merito. E' intervenuto ribadendo l'importanza del lavoro di informazione per la minoranza italiana in Istria e per le regioni confinanti e ha citato più volte il Friuli Venezia Giulia.



Su Tv Capodistria, nel 1971, andò in onda il primo notiziario in italiano; cinque anni dopo Tv Koper iniziò a fare informazione anche in sloveno. Premiati ieri sera (20/8/2021) - dai sindaci di Pirano, Isola e Capodistria - anche i caporedattori.