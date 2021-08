La mappa dei vaccini in Friuli Venezia Giulia

Nella ex provincia di Udine si vaccina di più: due abitanti su tre sono già vaccinati. Maglia nera per Trieste, nonostante i tanti anziani. Il comune più virtuoso è Drenchia, con il 77%. In regione ancora 400 mila persone non sono state vaccinate

di Antonio Di Bartolomeo

I cittadini dell'area dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale hanno risposto meglio degli altri alla chiamata alle vaccinazioni, secondo i dati della regione. Tra i residenti dell'ex provincia di Udine 2 su 3 hanno già ricevuto almeno una dose, il 66%. Rimangono staccati a tre punti sia il Pordenonese, sia il territorio giuliano-isontino, con il 63%. Tra i comuni capoluogo bene Udine e Gorizia, già al 66%, poi Udine al 65, più indietro Trieste, ferma al 61%, nonostante la struttura demografica. Nel capoluogo regionale ci sono ancora 30 mila ultracinquantenni senza vaccino, il 29% del totale. Tra i comuni sopra i 5 mila abitanti spiccano Gradisca, Pavia di Udine, Gemona e Cormons, tutte sopra il 70% di adesione. Male invece Caneva, Lignano, Prata, Brugnera, Aviano e Sacile: nessuna fa meglio del 60%. Tra tutti gli oltre 200 comuni la maglia rosa va al più piccolo, Drenchia: partecipazione del 77% tra i suoi 102 residenti. Il più indietro per distacco è Erto e Casso: appena il 39% di adesione. Proprio lì si pensa di avviare in forma sperimentale un test con un mezzo mobile o in una struttura messa a disposizione dal comune per vaccinare senza prenotazione sul posto. Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha già telefonato al sindaco Antonio Carrara. Nell'intera regione rimangono ancora da vaccinare oltre 400 mila persone, poco più di un terzo del totale. Le dosi ci sono (è imminente la maggiore consegna finora), ma cominciano a scarseggiare le persone disposte a vaccinarsi. Le agende sono sempre più vuote, nonostante il pericolo della variante delta. I ricoverati di questi giorni sono gli stessi di metà ottobre 2020 e circa quattro volte di più di 12 mesi fa.