La pandemia dei non vaccinati in Friuli Venezia Giulia

di Antonio Di Bartolomeo

Negli Stati Uniti è stata già chiamata la pandemia dei non vaccinati. E anche i numeri che si contano in Friuli Venezia Giulia vanno in questa direzione. In 24 ore ci sono stati tredici nuovi ingressi in ospedale per covid con un età media attorno ai 60 anni. Di queste tredici persone, solo una era vaccinata, tutti le altre no. Così in un solo giorno sono saliti da 41 a 51 i ricoverati, stesso livello di tre mesi fa. Per aumentare la copertura, la regione ha cominciato a mettere in campo la strategia del porta a porta nei luoghi dove l'adesione è più bassa. Dopo l'esperimento di San Leonardo, giudicato di successo, sabato 4 settembre si organizzerà un'iniziativa simile a Erto, dove sei residenti su dieci non sono vaccinati. Le dosi abbondano in questo periodo: Asugi sta intensificando le vaccinazioni dei marinai stranieri che sbarcano a Trieste. La campagna prosegue anche tra i richiedenti asilo, spiega Gianfranco Schiavone dell'ICS, il consorzio italiano di solidarietà. L'adesione è aumentata da quando l'azienda sanitaria ha tradotto il consenso informato nelle lingue parlate dai nuovi arrivati, come arabo, pasthun e urdu. Una delle principali minacce alla campagna vaccinale rimane la disinformazione sulle reti sociali. Asugi ha dovuto smentire un post pubblicato su facebook e molto condiviso in cui si fa riferimento a un presunto riempimento del reparto di neurologia da parte di pazienti che avevano ricevuto il vaccino. Una totale falsità per la quale l'azienda sanitaria ha già provveduto ad informare le autorità competenti.