Scuola, covid e green pass: le preoccupazioni dei presidi

La situazione delle scuole con l'introduzione del green pass anche per insegnanti e personale. Oggi ne hanno discusso i presidi della ex provincia di Udine. Nel servizio parla Paolo De Nardo, dell'Associazione nazionale presidi

Con l'avvicinarsi della data di inizio dell'anno scolastico si intensificano le riunioni per garantire un avvio sereno delle lezioni. Tanti i nodi da sciogliere. Ne hanno parlato oggi i presidi dell'ex Provincia di Udine riunitisi al Liceo Stellini con al primo punto all'ordine del giorno quello dei controlli dei green pass del personale scolastico. Dopo le aperture di giovedì del ministero si intravvede una soluzione ma non nei tempi brevi. Paolo De Nardo è il presidente provinciale di Udine dell' Associazione nazionale presidi.

I temi dell'avvio dell'anno scolastico sono stati discussi in videoconferenza dagli assessori regionali Rosolen, Pizzimenti e Riccardi. In Friuli Venezia Giulia il 93,46 per cento del personale scolastico si è vaccinato, equivale a dire che 1876 unità non sono ancora immunizzate. Per quanto riguarda il tracciamento degli studenti saranno effettuati ogni mese a rotazione 20 mila test salivari covid, mentre si attende un'ulteriore circolare dell'Istituto superiore di sanità per il trattamento dei casi positivi. L'assessore Pizzimenti ha relazionato sulla disponibilità di autobus escludendo scaglionamenti delle entrate o doppi turni. Il nodo trasporti sarà affrontato lunedì nell'ennesimo summit con i prefetti. Altra lamentela dei presidi quella delle dotazioni di personale aggiuntivo

L'assessore Rosolen però rassicura. Sono già disponibili 8 milioni dallo Stato e 3 ne mette la Regione. Il personale aggiuntivo ci sarà anche quest'anno.