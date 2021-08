La cattedre vacanti assegnate per via telematica

In Friuli Venezia Giulia sono 853 le cattedre a tempo indeterminato già assegnate entro fine luglio. 2.800 invece i posti da coprire entro i primi giorni di scuola. Prendono servizio anche 11 nuovi dirigenti scolastici

di Anna Vitaliani

I docenti in coda per ore in attesa che gli venga assegnata la classe. Immagini queste che non rivedremo più, perché da quest'anno domanda e offerta viene incrociata con un sistema informatico on line. 853 le cattedre a tempo indeterminato già assegnate entro fine luglio.

2.800 invece i posti in regione da coprire entro i primi giorni di scuola.

"Il nuovo sistema - dice Adriano Zonta - Cgil scuola - dovrebbe permettere di arrivare a settembre con meno classi scoperte rispetto ad un tempo". Questo è l'augurio di tutti.

5.330 le domande arrivate per coprire questi posti - ci spiega Daniela Beltrame a capo dell'ufficio scolastico regionale, che si dice fiduciosa soprattutto per la novità di queste ultime ore. L'assegnazione dei dirigenti scolastici presi dall'ultimo concorso nazionale fatto, quello del 2017. 11 i presidi che hanno accettato l'incarico, uno solo ha rifiutato, si tratta dell'istituto comprensivo Destra Torre di Aiello del Friuli, si procederà con lo scorrimento della graduatoria e la situazione verrà risolta nei prossimi giorni. Il primo settembre tutti firmeranno l'inizio del servizio. 10 invece le reggenze che già c'erano e resteranno.

Tra i nomi ne vediamo alcuni con le scuole più popolose.

A Trieste assegnata la dirigenza all'istituto comprensivo Divisione Julia, con Chiara Cacucci, a Prata di Pordenone l'Istuto comprensivo attendeva da 10 anni il dirigente: arriva Giovanna Soatto; all'Isis Dante di Gorizia Giovanna Petitti e all'Istituto comprensivo di Cividale del Friuli, Francesca Marcolini.

E in vista della prima campanella il 16 settembre restano molti i nodi da sciogliere. Primo tra i tanti forse la questione green pass - cita Alessia Rosolen, assessore regionale all'istruzione. Deve essere garantito il controllo giornaliero del documento entro l'orario di ingresso dei ragazzi e non è ancora chiaro chi dovrà farlo, personale di segreteria o docente incaricato. Non mi stupirebbe- ammette Rosolen - che venissero fuori nuovi problemi legati alla privacy.

Altro nodo i trasporti. domani mattina il ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini incontra le regioni per rivedere le percentuali di riempimento, attualmente fissate all'80%. E poi i nuovi fondi. Al momento si usano quelli dello scorso anno.