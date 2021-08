Raddoppiati i morti sul lavoro

Nel primo semestre dell'anno sono stati dodici. Il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Nei primi sei mesi del 2021 i morti sul lavoro in Friuli Venezia Giulia sono stati 12. Sono quasi raddoppiati rispetto al primo semestre del 2020 che è stato segnato dal primo lock down caratterizzato dal blocco dell'intera produzione nazionale per quasi un mese e ha segnato cinque vittime sul lavoro. Un fenomeno in controtendenza rispetto al resto del paese che nei primi sei mesi di quest'anno ha contato 538 morti, cioè il 5,6% in meno.