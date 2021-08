Al Friuli Venezia Giulia il primato dell'accoglienza agli afghani

Sono più di mille, nel 2014 erano solo 200

di Lorenzo Gherlinzoni

Sono 1113 gli afghani presenti in Friuli-Venezia Giulia al 1° gennaio di quest'anno. A dirlo sono i dati dell'ISTAT, che fanno della nostra regione - data anche la prossimità geografica con la rotta balcanica - la prima in Italia per numero di cittadini afghani in rapporto alla popolazione straniera, con circa l'1%, e la terza in numeri assoluti, dopo il Lazio, che ne accoglie 1963 e la Lombardia, con 1164.



Una presenza in continua crescita negli ultimi anni, se si pensa che nel 2014 erano meno di 200, solo rispetto all'anno scorso c'è stato un calo: gli afghani erano 1175, 663 dei quali (poco più del 56%) a Trieste, 247 a Udine 191 a Pordenone e 74 a Gorizia.



Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visti i rivolgimenti in corso nel Paese asiatico, dopo la partenza delle truppe americane e il ritorno al potere del regime talebano. I numeri parlano chiaro: finora a muoversi dall'Afghanistan sono stati soprattutto maschi giovani, in fuga verso l'Europa per sfuggire alla miseria e in cerca di un futuro migliore: al 1° gennaio gli afghani sul territorio regionale erano 1.037 uomini e appena 76 donne. Ma nei prossimi mesi la situazione è destinata a cambiare, dicono i responsabili delle strutture di accoglienza in regione.



Saranno interi nuclei familiari, con donne e bambini, a lasciare l'Afghanistan e a mettersi sulle rotte migratorie, con esigenze di assistenza complesse, per le quali è necessario non farsi cogliere impreparati e non adottare un approccio emergenziale.