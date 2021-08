Le sofferenze del campione

Nel centro di biomeccanica di Lovaria il preparatore Andrea Fusaz lavora con Jonathan Milan. Il racconto delle enormi fatiche per arrivare al trionfo di Tokyo

di Giovanni Taormina

Entrando al Ctf Lab, centro di biomeccanica e di preparazione fisica di Lovaria alle porte di Udine si ha l'impressione di entrare in un laboratorio futuristico.



Qui si effettua la preparazione, programmazione e valutazione biomeccanca e funzionale per il ciclismo e triathlon.



Macchine come Retul, sistema di rilevamento dinamico della posizione in bici, pedana per solette e sellino personalizzato, studio della postura e dei vari carichi. In questo laboratorio Jonathan Milan, la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre su pista di Tokio, dicessettenne ha fatto il suo ingresso portato da Roberto Bressan del team Friuli che lo aveva appena ingaggiato e per la prima volta ha incontrato Andrea Fusaz



Una strada lunga e difficile che ha fatto di Jonatha lo sportivo e l'uomo di oggi.