I morti di Marcinelle siano oggi un monito per la sicurezza sul lavoro

In regione quest'anno 7777 infortuni denunciati + 23% rispetto all'anno precedente, dodici quelli mortali contro i sette di tutto il 2020

di Giovanni Taormina

L'8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, causa un incendio , morirono 262 minatori, 136 dei quali italiani. Sette erano friulani e nel ricordo del 65° anniversario della strage nella giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo diverse sono state le manifestazioni in regione.



A San Vito al Tagliamento corteo e deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti sul lavoro con il Presidente nazionale dell' Associazione Mutilati e Invalidi del lavoro Zoello Forni. Nel suo intervento ha illustrato i dati degli infortuni e dei morti sul lavoro che ancora oggi sono una piaga per la nostra società



In Friuli Vnezia Giulia gli infortuni denunciati ad oggi sono stati 7777 con un aumento di quasi il 23% rispetto all'anno precedente quelli mortali sono stati 12 rispetto ai sette dell'anno precedente. In aumento del 41.6% sul 2020 le malattie professionali



Intervista al presidente nazionale dell' Associazione Mutilati e Invalidi del lavoro Zoello Forni