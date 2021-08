Il caso. Una targa per Arnaldo Mussolini a Trieste

Si trova nel Parco della Rimembranza. Forse un caso di omonimia o un ricordo delle attività di rimboschimento in città

di Paolo Roncoletta

Nel Parco della Rimembranza di Trieste il nome di Arnaldo Mussolini compare su una targa commemorativa, tra via Capitolina e via di Caboro. La circostanza è stata segnalata dallo storico triestino Roberto Spazzali sul proprio profilo facebook. Sotto il nome una data, 2 dicembre 1942, che non c'entra nulla con la morte di Arnaldo Mussolini. Un caso di omonimia?



Secondo Spazzali non c'è un triestino o istriano caduto in guerra con quel nome. Questi cippi in pietra a forma di libro aperto che ricordano i caduti in guerra sono stati collocati in epoca recente, una ventina di anni fa circa, e lo storico ipotizza che il nome di Mussolini possa essere stato inserito mascherandolo con una data di morte fasulla. Per capire come andò occorrerebbe una ricerca più approfondita.



Un collegamento storico però c'è. Alla morte di Arnaldo, il dittatore fascista ordinò che in ogni città venisse piantato un albero per ricordare l'impegno del fratello nella campagna di rimboschimento. Albero che fu collocato proprio nel parco della rimembranza e successivamente tagliato dopo la fine della guerra. E in Friuli Arnaldo Mussolini rimase qualche anno come insegnante di agraria a San Vito al Tagliamento.