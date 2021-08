Le contromisure di Insiel dopo l'attacco informatico alla sanità laziale

Il direttore Diego Antonini. "E' importante minimizzare il danno. E chi lavora da casa deve prestare grande attenzione a chi cerca di carpire credenziali"

di Antonio Di Bartolomeo

L'attacco informatico che ha paralizzato una parte del sistema sanitario della regione Lazio ha dimostrato ancora una volta quanti danni nel mondo reale possano provocare le violazioni della sicurezza informatica.



Ne è ben consapevole chi gestisce e protegge i dati, la controllata pubblica Insiel in Friuli Venezia Giulia. Alla luce di quanto accaduto a Roma, sono già stati presi i primi provvedimenti, spiega il presidente Diego Antonini.



Ieri (2/8/2021) si è tenuta una riunione operativa in cui sono state adottate contromisure nel caso si dovesse verificare un attacco simile. Tuttavia, esistono altri modi per infiltrarsi nei sistemi informatici, quello che si può fare è cercare di mitigare l'eventuale danno.



Insiel è stata attaccata qualche volta negli ultimi anni, ma non con danni importanti.



I dati sanitari, in Friuli Venezia Giulia, hanno un ulteriore grado di protezione, proprio per la loro delicatezza. Anche perché con la pandemia i rischi sono aumentati. Il ricorso al lavoro da remoto avviene con dispositivi spesso personali e con reti esterne, fattori che rendono più facile mettere a segno l'infrazione.