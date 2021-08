Da Alitalia a Ita: problemi per chi ha già acquistato i biglietti

Per un viaggio successivo al 15 ottobre 2021 vedrà il suo volo cancellato e rischia di dover combattere per avere un rimborso. Ma le tratte sul Friuli Venezia Giulia non dovrebbero subire modifiche

di Livia Liberatore

Chi ha prenotato un biglietto con Alitalia per un viaggio successivo al 15 ottobre 2021 vedrà il suo volo cancellato e rischia di dover combattere per avere un rimborso. La denuncia arriva da alcune agenzie di viaggio del Friuli Venezia Giulia: il prossimo 15 ottobre è la data in cui Alitalia cesserà le sue attività operative e decollerà la nuova compagnia ITA. Questo comporterà la cancellazione dei biglietti già prenotati e chi vorrà riprenotarsi dovrà comprare un nuovo biglietto. La situazione è ancora in divenire: per i rimborsi ci potrebbe essere un fondo di prossima istituzione del governo. Intanto però una rassicurazione: con il passaggio a Ita non sarebbero in discussione i collegamenti Alitalia sulla regione.



Nel servizio l'intervista a Deborah Rainis Personal travel specialist, Marco Consalvo amministratore delegato Trieste Airport